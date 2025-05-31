Общество

Антон Мороз обсудил с педагогами школы №17 вопрос передачи ФОКОТа на баланс учреждения

Вопросы, касающиеся образовательного процесса и состояния физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), расположенного рядом со школой №17, обсудил на встрече с педагогическими составом вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз. Об этом он сообщили в своем Telegram-канале.

Видео: Антон Мороз / Telegram-канал

Кандидат в депутаты провел встречу с педагогическим коллективом школы №17, на которой обсудили множество важных вопросов, касающихся образовательного процесса и условий, в которых работают учителя и учатся дети.

Одной из главных тем стало состояние физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), расположенного рядом со школой. Педагоги обратили внимание на серьёзные проблемы: хотя спортивный объект находится на территории школы, он до сих пор не передан на её баланс. Это лишает образовательное учреждение возможности полноценно обслуживать и поддерживать его в надлежащем состоянии.

«ФОКОТ востребован у жителей микрорайона — здесь занимаются дети, подростки и взрослые. Однако, к сожалению, не все относятся к объекту с должной ответственностью. Сегодня мы видим значительный износ покрытия, которое, как выяснилось, изначально было уложено с нарушениями. Поврежден спортивный инвентарь, сломана часть зрительских кресел», - рассказал Антон Мороз.

Политик подчеркнул, что этот вопрос требует комплексного подхода и взаимодействия всех заинтересованных сторон.

«Мы уже начали прорабатывать возможные пути решения, чтобы ФОКОТ снова стал удобным, безопасным и доступным местом для занятий спортом как для школьников, так и для жителей района», - заключил Антон Мороз.