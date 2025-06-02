Общество

Детский фонд представил интерактивную площадку на празднике в Опочке

Команда сотрудников и волонтёров Псковского областного отделения Российского детского фонда 1 июня поучаствовала в городском празднике в честь Дня защиты детей в Опочке, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Фотографии Псковского областного отделения Российского детского фонда

На праздник пришли маленькие жители города со своими родителями, бабушками и дедушками. Для них была подготовлена развлекательная программа: творческие выступления детских коллективов, подвижные игры и загадки на смекалку.

Детский фонд представил свою интерактивную площадку на празднике: каждый желающий мог сделать значок или магнит с понравившимся дизайном, а также сфотографироваться с самым ярким героем праздника – ростовой куклой Уточки.

Помимо этого, на празднике выступили давние партнёры детского фонда – хвостатые волонтёры из клуба «Счастливые пёсы» под руководством Елены Балыковой. Собаки исполнили несколько танцев, показали разнообразные трюки и пообщались с маленькими гостями праздника.

На протяжении всего мероприятия в работе интерактивной площадки были задействованы волонтёры проекта «Территория добра»*. Это студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа. Они с большим энтузиазмом и готовностью помогать откликаются на каждый призыв о помощи в проведении разных мероприятий.

«Для ребят это хорошая возможность проявить себя, попробовать свои силы в социальной сфере. Они с блеском справляются с любой задачей. С такими волонтёрами ничего не страшно!» – отметила руководитель проекта «Территория добра» Кристина Елецкая.

Детский фонд благодарит команду волонтёров за помощь в работе интерактивной площадки. А также выражает искреннюю благодарность руководителю клуба юных кинологов «Счастливые пёсы» Елене Балыковой за программу для детей. Отдельное спасибо выразили районному центру добровольчества «Дом добра» и районному Дому культуры за сотрудничество и совместные мероприятия для детей.

«Общими силами мы подарили детям настоящий праздник с улыбками, задорным смехом и хорошим настроением!» - добавили в отделении.

*мероприятие состоялось в рамках проекта «Территория добра», который реализуется координатором программ Детского фонда Кристиной Елецкой при поддержке Росмолодёжь.Гранты.