Общество

Всемирный день велосипеда отмечают 3 мая

Всемирный день велосипеда (англ. World Bicycle Day), который отмечается ежегодно 3 июня, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в апреле 2018 года (резолюция 72/272). Соавторами документа стали 56 государств. А с инициативой учреждения этой международной даты выступили представители Туркменистана.

Поэтому, основываясь и подтверждая уникальность, давнюю историю и многофункциональность велосипеда, который является простым, недорогим, надежным и приемлемым видом транспорта, ООН поддержало это предложение. А поскольку велосипед – самый экологически чистый вид транспорта, то его использование способствует бережному отношению к окружающей среде, поддержанию здоровья и развитию спорта. И все это соответствует Целям в области устойчивого развития, принятым ООН в 2015 году.

Кстати, велосипед (от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») как вид транспорта используется уже на протяжении более 200 лет. Считается, что первый в мире двухколесный велосипед изобрел уроженец Прикамской земли Ефим Михеевич Артамонов, крепостной Пожвинского завода. Конструкция «транспорта» была настолько прочна, что мастер совершил на нем нелегкое путешествие (со скоростью 10 км/ч) от Урала до Петербурга на коронацию Александра I в 1801 году, где и был «презентован» императору. А датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу прошла первая велогонка на 2000 метров.

За свою историю это колесное транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека, подверглось массе модификаций: «пережило» увеличение и уменьшение переднего колеса, становился тандемом, адаптировался для женщин-велосипедисток, детей и инвалидов… Кстати, производство велосипедов сыграло большую роль в создании технической базы для других видов транспорта, прежде всего мото– и автотранспорта.

Сегодня велосипеды используются в трех основных сферах: как средство перевозки людей и грузов, в спорте и для развлечения. Они популярны во многих странах, особенно в Азии, и являются основным транспортом из-за своей дешевизны. Велосипедный спорт включает олимпийские дисциплины, а велотуризм становится все более популярным, пишет calend.ru.

ООН поддержала проведение Всемирного дня велосипеда, призывая использовать его для устойчивого развития, образования, охраны здоровья и социальной интеграции. Безопасная инфраструктура для пешеходов и велосипедистов укрепляет общественное здравоохранение, снижая риск заболеваний и смертности.

Политика популяризации велосипедов включает создание велодорожек, стоянок, системы проката и специальных вагонов в поездах. Это помогает разгрузить города, улучшить экологию и снизить затраты. Пандемия COVID-19 ускорила переосмысление транспортных систем.

3 июня в странах-членах ООН пройдут велопробеги и мероприятия для популяризации этого транспорта.