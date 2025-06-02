Общество

Двух мировых судей назначили псковские депутаты

Поделитесь новостью с друзьями

Двух мировых судей назначили в Псковской области на 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

На должность мирового судьи судебного участка №18 в границах административно-территориальной единицы «Себежский район» на трехлетний срок полномочий назначена Надежда Точилова – помощник председателя Себежского районного суда.

На должность мирового судьи судебного участка №23 в границах административно-территориальной единицы «Порховский район» на трехлетний срок полномочий назначена Анастасия Чекановская – помощник судьи Псковского городского суда.