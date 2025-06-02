Общество

Елена Даньшова: Комитет по образованию честно и четко озвучивает проблемы и готов их решать

«Комитет по образованию не уходит от тех злободневных вопросов и проблем, которые мы сейчас озвучиваем», - такое мнение высказала депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, директор великолукской школы №12 Елена Даньшова по итогам выступления руководителя комитета Андрея Ермакова на «парламентском часе» 45-й сессии Псковского областного Собрания 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, можно очень много задавать вопросов, но «говорить о том, что эти вопросы не видит правительство Псковской области и комитет по образованию, нельзя». «Мы действительно посмотрели, что очень честно и четко поставлены все проблемы. А это значит, что комитет по образованию и правительство Псковской области готовы, если не сразу, то их решать и рассматривать»,- сказала депутат.

Елена Даньшова также отметила, что очень много вопросов касаются не только компетенции региона, но и федерального правительства. «Вопрос заработной платы - очень злободневный. Но премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам стратегической сессии, посвященной развитию образования. Одним из них стало из них стало как раз именно поручение до 25 августа 2025 года Минпросвещению, Минтруду, Миноборнауки, Минфину и Минэкономразвитию предложить подходы к повышению заработной платы педагогов в разработке новой системы оплаты труда. Главная цель - это то, о чем мы говорим - уравнивание разных регионов в уровне зарплаты труда», - отметила она.