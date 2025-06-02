Общество

Антон Минаков передал Александру Котову флаг с подписями бойцов 76-й дивизии ВДВ

Флаг Псковского областного Собрания депутатов с позывными и подписями бойцов 76-й дивизии ВДВ, который побывал в Горловке, Дебальцево, Макеевке, Луганске и других городах, освобождённых в ходе специальной военной операции, передал спикеру Александру Котову депутат Антон Минаков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

В Собрании отметили, что парламентарий поблагодарил председателя Собрания за помощь в организации поездки в зону СВО, в результате которой на фронт доставлены посылки для военнослужащих.

«Этот флаг будет храниться в Псковском областном Собрании депутатов, потому что все мы делаем одно общее дело. Мы с вами поддерживаем и будем поддерживать наших бойцов до самой Победы», - сказал спикер.