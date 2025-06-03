Общество

Почему женщины соглашаются на роль любовниц, рассказал психолог

Традиционный сценарий отношений — любовь, свадьба, дети, счастливая жизнь — не всегда воплощается в жизнь. Часто люди ищут что-то новое, вступая в отношения вне брака. Психолог Сергей Лунюшин, специалист по НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой психотерапии, объясняет, почему женщины соглашаются на роль любовниц. Причин множество.

«Первая ситуация, когда незамужней женщине понравился женатый. Она влюбляется и через какое-то время отношений начинает надеяться, что мужчина бросит семью. Как правило, такой мужчина редко бросает законную супругу», - отметил эксперт.

Вторая ситуация, когда женщину в таких отношениях устраивает роль любовницы, ведь в какой-то момент жизненного пути она приняла решение, что лучше жить без семьи, пишет RuNews24.ru.

«Она создает отношения, как правило, с женатыми мужчинами, преимущественно для секса. Почему именно с женатыми? Потому что женатые ничего не требуют от них: они встретились, свои дела сделали и разбежались. И не нужно ухаживать за мужчиной, гладить, стирать - это все сделает жена», - объяснил Сергей Лунюшин.

Конечно, встречаются и ревнивцы, которые ревнуют и жену, и любовницу. Но такое явление крайне редко. Бывает, что замужние женщины находят себе любовников. Психолог отметил, что в этой ситуации женщину не совсем устраивают сексуальные отношения с мужем.

«Они уже приелись, и женщинам требуется что-то новое. Как правило, эти женщины меняют любовников с определенным периодом времени - любовники надолго не задерживаются. А есть женщины, которые встречаются ради других выгод, например, материальных. Так, состоятельные мужчины помогают материально, они содержат и любовниц, и семью», - раскрыл психолог.

При такой модели отношений связь с любовницей может длиться годами. Бывает, что в какой-то момент мужчина решается и уходит из семьи к любовнице. Но потом вновь возвращается к жене и детям. Встречается, что женщина не может определиться с половым партнером, с кем она будет жить.

«Даже были случаи, когда женщина какое-то короткое время жила то с мужем, то с любовником. Редко, но встречается, когда женщина живет в семье с двумя мужчинами. Иногда в таких отношениях и любовник появляется», - добавил психолог Сергей Лунюшин.

По словам специалиста, таким образом партнеры пытаются разнообразить свою жизнь.

Психолог поделился, что в России уже давно существуют нетрадиционные семьи, в которых по договоренности друг с другом создаются любовные треугольники и даже квадраты.

В таких семьях мужчина и женщина живут вместе, а, например, на выходные уезжают к любовникам. Эксперт подчеркнул, что самое главное, чтобы всех все устраивало.