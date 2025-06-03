Общество

Менее 2 тысяч случаев ОРВИ выявили за неделю в Псковской области

С 26 мая по 1 июня выявлено 1891 случаев ОРВИ в Псковской области. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 55,2%. В городе Пскове зарегистрирован 821 случай ОРВИ, или 43,4% от общего количества по региону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 26 случаев, или 4,47 на 100 тыс. населения.

При появлении любых симптомов недомогания, ухудшении самочувствия необходимо вызвать врача на дом, чтобы получить рекомендации по лечению и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Родителям стоит пристально следить за самочувствием дошкольников: отправляйте их в детский сад при полном здравии, малейшие признаки недомогания – повод оставить ребенка дома.

Ситуация в Псковской области по заболеваемости острыми кишечными инфекциями, инфекциями верхних дыхательных путей, групповым случаям инфекционных заболеваний остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области.