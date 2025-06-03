Общество

Жителя Великих Лук лишили права владения огнестрельным оружием

Мужчину из Великих Лук лишили права владения огнестрельным оружием, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ходе проверки установлено, что великолучанин являлся собственником огнестрельного оружия, принадлежащего ему на основании лицензии. Срок действия разрешения истек.

В связи с нарушением правил хранения оружия владельцем в 2023 году оружие изъяли сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки, до настоящего времени оружие хранится в управлении Росгвардии по Псковской области.

С момента изъятия владелец не предпринимал мер для возврата оружия, что лишает собственника оружия права владеть и пользоваться им.

Прокуратура города обратилась в Великолукский городской суд с иском о прекращении права собственности на огнестрельное оружие его владельца. Суд удовлетворил исковое заявление.