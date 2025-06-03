Общество

Арт-объект откроют в Печорах в рамках старта первого заезда проекта «Истоки.Школа»

Церемония открытия первого заезда всероссийского проекта «Истоки.Школа» – «Наследники Победы» состоится 4 июня в городе Печоры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области, в рамках события также состоится открытие символического арт-объекта «Ладья», созданного специально к заезду «Наследники Победы».

Фото пресс-службы историко-культурного центра «Истоки»

В церемонии примут участие: заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева; председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев; Иеромонах Прохор (Андрейчук), благочинный Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря; директор Круглогодичного молодежного историко-культурного центра «Истоки» Евгения Бычкова.

Заезд «Наследники Победы» продлится с 4 по 8 июня.

Событие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нём примут участие 120 молодых специалистов, посвятивших свою деятельность вопросам сохранения исторической памяти: историки, архивисты, преподаватели, студенты профильных факультетов, а также региональные координаторы федерального проекта «Без срока давности».

Итоговыми продуктами заезда станут аналитический документ с предложениями по развитию профессионального исторического сообщества, который будет использован при разработке новых программ Роспатриотцентра Росмолодёжи, и методическая база «Архивный десант» с перечнем ресурсов и практических решений для молодых специалистов в сфере истории и архивной работы.

Место проведения: Паломнический центр Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря.