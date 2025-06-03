Общество

Детский фонд провел встречу с участниками программы «Студент-сирота» в Пскове

Псковское областное отделение Российского детского фонда провело ежегодную встречу для участников стипендиальной программы фонда «Студент-сирота». На мероприятии собрались студенты вузов и ссузов, которые детский фонд совместно с Обществом помощи русским детям (ОПРД) поддерживает финансово, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном отделении Российского детского фонда.

Фотографии: Псковское областное отделение Российского детского фонда

На данный момент в стипендиальной программе участвуют 39 человек. Это выпускники детских интернатных учреждений, подростки из семей в трудной жизненной ситуации, которые после школы получают профессию в высшем или среднем учебном заведении.

Участники программы получают ежемесячную стипендию от детского фонда на учебные расходы: репетиторов, учебные пособия, профессиональные курсы, канцелярские товары. Помимо этого, стипендиаты всегда могут обратиться в фонд по любому волнующему вопросу, попросить помощи и поддержки в решении трудной жизненной ситуации. Такая помощь помогает студентам проще адаптироваться во взрослой жизни, больше времени тратить на учёбу, а не искать разные возможности для получения дохода, уточнили в отделении

Детский фонд старается ежегодно организовывать встречи для всех участников стипендиальной программы. Это хорошая возможность познакомиться друг с другом, пообщаться, поделиться своими студенческими переживаниями. В этом году для стипендиатов был организован квиз. Гостей мероприятия поделили на команды и предлагали отвечать на вопросы. Студены наперебой отвечали на вопросы, проявляли смекалку и сообразительность.

После игры ребята за кружкой чая по видеосвязи пообщались с представителями ОПРД: рассказали о своих успехах, поблагодарили за регулярную поддержку. А завершилось мероприятия вручением полезных подарков — рюкзаков, блокнотов, термокружек и сертификатов в книжный магазин.

Более подробно ознакомиться с условиями вступления в программу фонда «Студент-сирота» можно в соответствующем разделе на сайте организации.