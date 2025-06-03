Общество

Михаил Иванов: Идея отмены пенсий для сегодняшней молодежи — это кощунство

Предложение об отмене пенсионных выплат для лиц, родившихся после 1995 года, представляется неэтичным и необоснованным. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Гайд-парк» высказал заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов.

Отвечая на вопрос радиослушателя о предложении отменить пенсии для россиян, родившихся после 1995 года, депутат высказал однозначную позицию: «Абсолютно отрицательно. Я считаю, что это кощунство — лишать людей пенсии. Как это может способствовать повышению рождаемости, я не понимаю».

Он подчеркнул, что партия выступает за принятие Социального кодекса, который объединит более 260 нормативных актов, регулирующих социальное обеспечение граждан. «Мы хотим обозначить ответственных и четко определить, кто за что отвечает», — добавил депутат.

Гость студии также отметил, что пенсионеры должны получать лекарства бесплатно по рецептам, так как население тратит в девять раз больше средств на лечение, чем государство.

«Кроме того, мы выступаем, чтобы по рецептам, назначенным пенсионерам, лекарства выдавались бесплатно. Потому что у нас население России тратит сейчас на лечение в девять раз больше средств, чем государство. Из их личных средств. Жалко подчас смотреть на пенсионеров», — сказал он.

Депутат также раскритиковал систему пенсионных отчислений в РФ, указав на неэффективное использование средств и высокие зарплаты руководителей.

«Я работал в Фонде социального страхования и видел, как эти деньги расходуются. Идея лишить пенсий людей, особенно связывая это с повышением рождаемости, абсолютно неприемлемая», — заключил он.