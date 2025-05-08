В России и мире

В Совфеде отвергли идею об отмене пенсий для россиян

Конституция России гарантирует каждому гражданину страны социальное обеспечение. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя идею о возможной отмене пенсий бездетным.

«Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьёй 39.1, каждому гарантируется социальное обеспечение», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, социальное обеспечение выплачивается по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и в других случаях. Он также отметил, что пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. Клишас дал понять, что пенсии в России нельзя отменить, пишут Известия.