Общество

Псковские школьники сдвинули активную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ с зимы на весну — аналитики

Активная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ у школьников в Пскове в 2025 году сдвинулась на март. При этом все больше учеников готовятся онлайн — число пользователей сервисов и приложений для подготовки к обязательным экзаменам с января по первые две недели мая выросло на 2% относительно прошлого года, выяснили в компании Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Фотографии: МегаФон

Аналитики исследовали крупнейшие сайты и приложения, которые помогают школьникам готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Речь о сервисах с демоверсиями заданий, пробными вариантами по разным предметам и профильных онлайн-школах для подготовки к обязательным экзаменам.

Аудитория таких сервисов и сайтов растет: с начала 2025 года на них заходили на 26% пользователей больше, чем в прошлом году. И за это же время они потратили на 55% больше трафика.

Среди тех, кто готовится к экзаменам онлайн, в Пскове оказалось больше девушек — они составили 66% аудитории таких сайтов. При этом число юношей с прошлого года на площадках по онлайн-подготовке к ЕГЭ выросло на 10%, у девушек показатель увеличился на 5%.

Как показал анализ активности на образовательных сайтах для подготовки к экзаменам с 2023-го по 2025 год, летом российские школьники практически не вспоминают об экзаменах — в июле и августе традиционно наблюдается резкое снижение числа пользователей тематических ресурсов. Пик активного обучения приходится на сентябрь, когда ученики возвращаются с каникул, однако показатель идет на спад в осенние и зимние месяцы. В 2024 году школьники начали уделять время подготовке к экзаменам в феврале, а в 2025-м старт активности сдвинулся уже на март. При этом начало сезона подготовки к экзаменам не зависит от пола: и девушки, и юноши задумываются об учебе в одно и то же время.

В России активнее всего к экзаменам онлайн готовятся школьники из Магадана, Салехарда, Биробиджана, Грозного и Пскова — эти города лидируют по среднему трафику, который пользователи тратили на образовательных ресурсах.

В МегаФоне подтверждают рост интереса жителей Пскова к тематическим сайтам по подготовке к экзаменам с начала весны. Пик активности в текущем году пришелся на май. В этом месяце школьники нарастили трафик на 51% по сравнению с мартом. Самым популярным днем для занятий стал вторник. В этот день объём переданных данных, как правило, оказывался почти на 30% выше среднесуточных показателей, наименьший объём трафика приходился на субботу и воскресенье.