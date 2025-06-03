Общество

Сенатор Татьяна Сахарова умерла на 52-м году жизни

Член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Сахарова умерла после продолжительной болезни на 52-м году жизни. Об этом сообщили ее родные и близкие в Telegram-канале сенатора.

«С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем, что сегодня, 4 июня 2025 года, скончалась сенатор Российской Федерации Татьяна Анатольевна Сахарова. Она ушла из жизни на 52-м году после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Ее светлая память навсегда останется в наших сердцах. О дате и месте прощания сообщим позже», - говорится в сообщении, которое подписано как «родные и близкие Татьяны Анатольевны Сахаровой».

Эту информацию подтвердила журналистам пресс-секретарь сенатора Анастасия Бочарова.

Соболезнования родным и близким сенатора выразил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Она была выдающимся профессионалом и искренне неравнодушным человеком, настоящим патриотом Мурманской области. Татьяна Анатольевна помогала участникам СВО и их семьям, активно работала над экологической повесткой на федеральном уровне, занималась вопросами развития Арктики и нашими инициативами. Она любила и умела работать с людьми, вкладывая душу в решение важных общих задач. Татьяна Анатольевна сделала очень многое для Кольского Севера. Ее уход - невосполнимая утрата и большая боль для меня лично и для всех, кто ее знал», - сообщил Чибис в Telegram-канале.

Уроженка Донецка Татьяна Сахарова окончила в 1995 году Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Н. А. Вознесенского по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», пишет ТАСС. Трудовую деятельность начинала в Североморском отделении ПАО «Сбербанк». С 2018 по 2019 год занимала должность заместителя председателя совета депутатов ЗАТО Североморск. С 2019 по 2021 год возглавляла мурманский региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия». Полномочиями сенатора была наделена 7 октября 2021 года.