Общество

Почти шесть тысяч детей уже отдыхают в 119 лагерях Псковской области

Летняя оздоровительная кампания-2025 стартовала. В наступившем сезоне в Псковской области будут работать 134 детских оздоровительных учреждения: 13 загородных стационарных, 112 с дневным пребыванием, 5 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием на базах школ, 4 палаточных лагеря. За лето планируется оздоровить 12 882 мальчиков и девочек, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В первую смену откроют 128 лагерей, из них 110 с дневным пребыванием, 11 загородных, 2 палаточных, 5 ЛТО, которые смогут посетить 7 112 детей. По данным на 4 июня, уже работают 119 лагерей, из них 110 с дневным пребыванием, 4 загородных, 5 ЛТО, где отдыхают – 5 983 ребенка.

Весь сезон обеспечивать продуктами питания оздоровительные учреждения будут 20 поставщиков. Все они являются местными производителями. К организации питания отдыхающих детей привлекли 20 операторов, имеющих опыт организации детского питания. Договоры на поставку пищевых продуктов в загородные лагеря заключили в полном объеме.

На акарицидную обработку лагерей заключили 134 договора, что составляет 100%. Работы уже провели в 128 лагерях, или на 98% площадей. Это территории 112 лагерей с дневным пребыванием, в том числе 5 ЛТО, 10 загородных, и одного палаточного. Несколько лагерей откроют позже, в них акарицидная обработка пройдет за пять дней до начала смены.