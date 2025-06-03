Общество

Определился победитель Псковского областного этапа турнира по шахматам среди осужденных

Региональный этап VII Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных, приуроченный к Международному дню шахмат, завершился в учреждениях УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Победу в напряженных онлайн-баталиях, развернувшихся на специализированной платформе, одержал Михаил Романенко, отбывающий наказание в ИК-6 (пгт Сосновый Бор Себежского района).

В турнире по круговой системе в формате рапид с контролем времени в 10 минут Михаил Романенко набрал наибольшее количество баллов и завоевал право представлять Псковскую область на всероссийском этапе соревнований в июле 2025 года.

- Подобные мероприятия способствуют развитию полезных навыков, дисциплины и социальной адаптации осужденных. Шахматы учат стратегическому мышлению, терпению и умению принимать взвешенные решения, что особенно важно в процессе исправления, - подчеркнул начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин.

В мае осужденные из каждого подведомственного учреждения боролись за право участия в областном этапе, победители которого и встретились в финале.