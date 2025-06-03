Общество

Сотрудники Псковского СК провели акцию «Безопасность детства» для школьников

В Пскове следователи-криминалисты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области совместно с сотрудниками военно-следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону приняли участие во Всероссийской акции «Безопасность детства», которая прошла на базе одной из школ города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области

Мероприятие собрало детей, посещающих школьные дневные лагеря, и предоставило им уникальную возможность узнать о безопасности, правопорядке и основах первой помощи. Интерактивные площадки, организованные для участников, стали отличной возможностью для обучения и развития практических навыков.

Одной из главных станций акции стала передвижная криминалистическая лаборатория, где ребята смогли погрузиться в мир криминалистики. В рамках мероприятия дети ознакомились с современными методами и технологиями, используемыми в следственных действиях.

Участники не только наблюдали за работой профессионалов, но и имели возможность попробовать себя в роли следователя, что сделало акцию увлекательной и познавательной.