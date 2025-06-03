Общество

Комфортный город: благоустраиваем скверы и детские площадки

Остается всего неделя до окончания голосования за благоустройство общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». До 12 июня каждый пскович в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за одно из 15 городских пространств.

Какие объекты вошли в перечень для голосования, что они представляют из себя сейчас и как могут преобразиться в случае, если получат достаточно поддержки от жителей, Псковская Лента Новостей узнала от депутатов городских округов, на которых находятся будущие благоустроенные парки, скверы и спортивные площадки.

Общественная территория в районе дома 16 на улице Яна Фабрициуса

«Это территория рядом с колледжем ПсковГУ. Сейчас там нет дорожек, люди ходят, как говорится, «народной тропой». Изношено покрытие на тротуарах, плохое освещение в ночное время, есть сложности с парковкой», - рассказала депутат Псковской городской Думы по округу №2 Алеся Михачева.



По ее словам, эта территория муниципальная. «Хотелось бы, конечно, чтобы там были скамейки, освещение, тротуары и парковка. Место расположено недалеко от центра города, рядом с железнодорожным и автовокзалом. Также рядом находится автобусная остановка»,- сообщила депутат.





Благоустройство пешеходного пространства с зонами отдыха, парковкой позволит создать пространство для комфортного досуга горожан и студентов колледжа ПсковГУ. Перечень работ по благоустройству предполагает обустройство пешеходных дорожек, озеленение, установку скамеек и зон отдыха, установку урн, устройство освещения, обустройство парковочной зоны.



«Эту территорию мы включаем в рейтинговое голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» уже второй год. Если она не наберет нужного количества голосов в этом году, то на следующий год тоже будем этот объект подавать. Территория очень хорошая и хотелось бы ее благоустроить», - отметила Алеся Михачева.

Территория между дворовыми территориями домов 17 и 19 на ул. Яна Фабрициуса

Общественное пространство является прямым маршрутом от остановки автобуса «Улица Гагарина» до областного центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения. Вблизи отсутствуют места отдыха населения.





«Это территория рядом с остановкой, такая хорошо просматриваемая зона. Там есть деревья, и жители, когда узнали о том, что территория подана по проекту «Формирование комфортной городской среды» для облагораживания, очень переживали, что у них спилят последние деревья и кусты. Поэтому, если победит территория в голосовании, то в любом случае, мы с жителями уже разговаривали, будут максимально сохранены деревья. Также планируется сделать дополнительное освещение, обустроить дорожки, поставить скамейки», - рассказала депутат по округу Алеся Михачева.

В благоустройстве территории заинтересовано более двух тысяч жителей микрорайона. Помимо современных дорожных покрытий и освещения, жильцы окрестных домов хотели бы установить детское игровое оборудование. «Голосование идет активно. Было бы замечательно, если бы этот объект вошел в число победителей», - сказала Алеся Михачева.

Сквер на перекрестке ул. Вокзальной и Крестовского шоссе

Сквер находится на правой стороне Вокзальной улицы у пересечения ее с Октябрьским проспектом. Здесь же берет начало Крестовское шоссе.





Территорию сквера в настоящее время сквером назвать трудно: покрытия тротуаров изношены или отсутствуют, имеющихся опор освещения недостаточно, озеленение газонов нарушено, часть древесной растительности утрачена, отсутствуют малые архитектурные формы и парковое оборудование.



Сквер находится в непосредственной близости от железнодорожного вокзала города Пскова, первой открывается гостям города. Благоустройство данной территории повлияет на впечатления туристов и гостей города, не только посещающих город, но и следующих транзитом.

Общественная территория у д. 54 на улице Яна Райниса



«На этой территории - остатки детской площадки. Жители бы хотели, чтобы это была детская площадка в полном объёме, потому что она - практически единственная на весь этот район», - пояснила депутат Псковской городской Думы по округу №5 Анна Дмитриева.





Другой общественной площадки у жителей нескольких многоквартирных домов и большого частного сектора в пешей доступности нет. Жители района Корытово неоднократно обращались по вопросу установки детского оборудования. «Там частный сектор в основном. Но детей очень много, и все собираются именно в этом месте, на площадке, которая уже почти развалилась», - объяснила депутат.



В рамках благоустройства запланированы работы по установке детского игрового комплекса с травмобезопасным синтетическим покрытием и устройству пешеходных подходов к ней. Старое оборудование будет демонтировано. Благоустройство планируется выполнить с максимальным сохранением зеленых насаждений. «Помимо детской площадки, там будет зелёная зона, скамейки обязательно поставят», - пояснила депутат.



«Голосование идет через Госуслуги. Призываем жителей активнее участвовать в нем», - говорит Анна Дмитриева.

Сквер на Гремячей Горе

Общественная территория расположена на обрывистом северном берегу реки Псковы вблизи впадения в нее Колокольничьего (Гремячьего) ручья. Территория представляет собой зеленую зону с большим количеством деревьев, которые требуют ухода и кронирования.





В ходе благоустройства планируется устройство дорожек, установка осветительных приборов, санация зелёных насаждений, установка скамеек и урн. Благоустроенная территория может стать отличным местом отдыха для псковичей и гостей города.

Основная цель проекта «Формирование комфортной городской среды» - чтобы люди сами определяли, как должно выглядеть место, где они живут. До 12 июня в Псковской области продолжается голосование за объекты благоустройства. В Пскове в голосовании участвуют 15 объектов. Победителями станут три территории, набравшие наибольшее количество голосов, их благоустройством планируют заняться в 2026 году. Проголосовать можно на портале «Госуслуги»>>>