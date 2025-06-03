Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Летняя терраса ресторана «Гельдт»
нейросети для предпринимателей
Что делать При укусе клеща
Псковская область 80-летие Победы
Летняя терраса «Покровский»
ТОС инструкция применения
Летняя терраса «Моя история»
Классная семья
Агростартапы Псковской области
160 Лет На страже здоровья
Правила электробезопасности
Новая веха профсоюзов
Легкая кухня Ягодный пудинг
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Общество 03.06.2025 17:500 Александр Котов об отчете правительства, проблемах образования и нелегальных экскурсоводах 06.06.2025 13:310 Около 150 гектаров территорий обработают от борщевика в Опочецком районе 06.06.2025 13:040 «Оттепель» и наследники Гитлера: в Пскове презентовали книгу на основе архивов ФСБ 06.06.2025 12:380 Почему нельзя откладывать обновление операционной системы, рассказали псковичам 06.06.2025 12:310 Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области 06.06.2025 12:220 Комфортный город: благоустраиваем скверы и детские площадки
 
 
 
Самое популярное 02.06.2025 14:110 Завод «Ресурскапитал» в Печорах закрывается 31.05.2025 15:200 Спортсмен погиб во время ралли в Пушкинских Горах 30.05.2025 12:350 Стали известны имена новых членов Российской академии наук 04.06.2025 12:150 Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей 30.05.2025 09:420 Девушка выпала из окна многоквартирного дома на улице Ижорского Батальона в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Комфортный город: благоустраиваем скверы и детские площадки

06.06.2025 12:22|ПсковКомментариев: 0

Остается всего неделя до окончания голосования за благоустройство общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». До 12 июня каждый пскович в возрасте от 14 лет может отдать свой голос за одно из 15 городских пространств. 

Какие объекты вошли в перечень для голосования, что они представляют из себя сейчас и как могут преобразиться в случае, если получат достаточно поддержки от жителей, Псковская Лента Новостей узнала от депутатов городских округов, на которых находятся будущие благоустроенные парки, скверы и спортивные площадки.

 

Общественная территория в районе дома 16 на улице Яна Фабрициуса

«Это территория рядом с колледжем ПсковГУ. Сейчас там нет дорожек, люди ходят, как говорится, «народной тропой». Изношено покрытие на тротуарах, плохое освещение в ночное время, есть сложности с парковкой», - рассказала депутат Псковской городской Думы по округу №2 Алеся Михачева.

По ее словам, эта территория муниципальная. «Хотелось бы, конечно, чтобы там были скамейки, освещение, тротуары и парковка. Место расположено недалеко от центра города, рядом с железнодорожным и автовокзалом. Также рядом находится автобусная остановка»,- сообщила депутат.

 



Благоустройство пешеходного пространства с зонами отдыха, парковкой позволит создать пространство для комфортного досуга горожан и студентов колледжа ПсковГУ. Перечень работ по благоустройству предполагает обустройство пешеходных дорожек, озеленение, установку скамеек и зон отдыха, установку урн, устройство освещения, обустройство парковочной зоны.

«Эту территорию мы включаем в рейтинговое голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» уже второй год. Если она не наберет нужного количества голосов в этом году, то на следующий год тоже будем этот объект подавать. Территория очень хорошая и хотелось бы ее благоустроить», - отметила Алеся Михачева.

Территория между дворовыми территориями домов 17 и 19 на ул. Яна Фабрициуса

Общественное пространство является прямым маршрутом от остановки автобуса «Улица Гагарина» до областного центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения. Вблизи отсутствуют места отдыха населения.

 



«Это территория рядом с остановкой, такая хорошо просматриваемая зона. Там есть деревья, и жители, когда узнали о том, что территория подана по проекту «Формирование комфортной городской среды» для облагораживания, очень переживали, что у них спилят последние деревья и кусты. Поэтому, если победит территория в голосовании, то в любом случае, мы с жителями уже разговаривали, будут максимально сохранены деревья. Также планируется сделать дополнительное освещение, обустроить дорожки, поставить скамейки», - рассказала депутат по округу Алеся Михачева.

В благоустройстве территории заинтересовано более двух тысяч жителей микрорайона. Помимо современных дорожных покрытий и освещения, жильцы окрестных домов хотели бы установить детское игровое оборудование. «Голосование идет активно. Было бы замечательно, если бы этот объект вошел в число победителей», - сказала Алеся Михачева.

Сквер на перекрестке ул. Вокзальной и Крестовского шоссе

Сквер находится на правой стороне Вокзальной улицы у пересечения ее с Октябрьским проспектом. Здесь же берет начало Крестовское шоссе.

 



Территорию сквера в настоящее время сквером назвать трудно: покрытия тротуаров изношены или отсутствуют, имеющихся опор освещения недостаточно, озеленение газонов нарушено, часть древесной растительности утрачена, отсутствуют малые архитектурные формы и парковое оборудование.

Сквер находится в непосредственной близости от железнодорожного вокзала города Пскова, первой открывается гостям города. Благоустройство данной территории повлияет на впечатления туристов и гостей города, не только посещающих город, но и следующих транзитом.

Общественная территория у д. 54 на улице Яна Райниса

«На этой территории - остатки детской площадки. Жители бы хотели, чтобы это была детская площадка в полном объёме, потому что она - практически единственная на весь этот район», - пояснила депутат Псковской городской Думы по округу №5 Анна Дмитриева.

 



Другой общественной площадки у жителей нескольких многоквартирных домов и большого частного сектора в пешей доступности нет. Жители района Корытово неоднократно обращались по вопросу установки детского оборудования. «Там частный сектор в основном. Но детей очень много, и все собираются именно в этом месте, на площадке, которая уже почти развалилась», - объяснила депутат.

В рамках благоустройства запланированы работы по установке детского игрового комплекса с травмобезопасным синтетическим покрытием и устройству пешеходных подходов к ней. Старое оборудование будет демонтировано. Благоустройство планируется выполнить с максимальным сохранением зеленых насаждений. «Помимо детской площадки, там будет зелёная зона, скамейки обязательно поставят», - пояснила депутат.

«Голосование идет через Госуслуги. Призываем жителей активнее участвовать в нем», - говорит Анна Дмитриева.

Сквер на Гремячей Горе

Общественная территория расположена на обрывистом северном берегу реки Псковы вблизи впадения в нее Колокольничьего (Гремячьего) ручья. Территория представляет собой зеленую зону с большим количеством деревьев, которые требуют ухода и кронирования.

 



В ходе благоустройства планируется устройство дорожек, установка осветительных приборов, санация зелёных насаждений, установка скамеек и урн. Благоустроенная территория может стать отличным местом отдыха для псковичей и гостей города.

Основная цель проекта «Формирование комфортной городской среды» - чтобы люди сами определяли, как должно выглядеть место, где они живут. До 12 июня в Псковской области продолжается голосование за объекты благоустройства. В Пскове в голосовании участвуют 15 объектов. Победителями станут три территории, набравшие наибольшее количество голосов, их благоустройством планируют заняться в 2026 году. Проголосовать можно на портале «Госуслуги»>>>

Светлана Синцова
Фото Анны Тягуновой

Теги: #голосование #общественные территории #Формирование комфортной городской среды
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как ваш ребенок проведет летние каникулы?
В опросе приняло участие 121 человек
06.06.2025, 13:310 Около 150 гектаров территорий обработают от борщевика в Опочецком районе 06.06.2025, 13:290 Псковичей приглашают на экскурсии во Дворе Постникова ко Дню Святой Троицы 06.06.2025, 13:180 Водитель Chevrolet Aveo столкнулся с большегрузом в Великолукском районе 06.06.2025, 13:090 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: Какая валюта самая ценная для современного поэта?
06.06.2025, 13:040 «Оттепель» и наследники Гитлера: в Пскове презентовали книгу на основе архивов ФСБ 06.06.2025, 12:460 Губернатор вручил ветерану боевых действий в Пскове ключи от «Москвича 3» 06.06.2025, 12:380 Почему нельзя откладывать обновление операционной системы, рассказали псковичам 06.06.2025, 12:310 Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области
06.06.2025, 12:220 Комфортный город: благоустраиваем скверы и детские площадки 06.06.2025, 12:200 Страховой в очередной раз отказали в возмещении денег, выплаченных островскому «Идавангу» после вспышки АЧС 06.06.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Сам себе СМИ, две величины, факты и трактовки 06.06.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 6 июня
06.06.2025, 11:530 На водителя Opel из Великих Лук возбудят два уголовных дела 06.06.2025, 11:481 В литейной мастерской создают памятник князю Довмонту для установки в Пскове. ФОТО 06.06.2025, 11:380 «Квартирник»: Какая валюта самая ценная для современного поэта? 06.06.2025, 11:371 Театрализованное шествие в рамках Дней Пушкинской поэзии состоится 6 июня в Пскове
06.06.2025, 11:300 Мирового судью участка №4 Дедовичского района отправили в почетную отставку 06.06.2025, 11:280 Пушкинскую классику псковичи перечитывают в зрелом возрасте ― аналитики 06.06.2025, 11:210 «На пятой передаче»: Всемирный день мотоциклиста 06.06.2025, 11:190 Псковский губернатор поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам
06.06.2025, 11:135 Мария Бутина: Псковская область — это край, где традиционные ценности во главе угла 06.06.2025, 11:030 «Прессинг»: Сам себе СМИ, две величины, факты и трактовки 06.06.2025, 11:010 Грозы и ливни прогнозируют в Псковской области 6 июня 06.06.2025, 11:010 Мужчина может лишиться свободы на 20 лет за попытку сбыть наркотики в Великих Луках
06.06.2025, 10:580 «Краски города»: Модные тренды и нетипичные опасности лета. ВИДЕО 06.06.2025, 10:570 Мусор в бесхозном строении горел в Острове 06.06.2025, 10:562 Михаил Ведерников: Псковская область – это регион возможностей 06.06.2025, 10:470 «Пастырь»: Праздник Святой Троицы. ВИДЕО
06.06.2025, 10:390 Вынесен приговор четырем участникам нападения на псковских десантников в 2000 году 06.06.2025, 10:340 Автомобиль Mitsubishi Lancer X облили кислотой в Великих Луках 06.06.2025, 10:261 По программе переселения более 12 тысяч человек переехали в Псковскую область за 15 лет 06.06.2025, 10:230 Команда КВН «Камбаламба» из Пскова отправляется на четвертьфинал телевизионной Первой лиги
06.06.2025, 10:110 Великолукский выпускник сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов 06.06.2025, 10:070 Жителя Невеля осудили за хранение частей огнестрельного оружия. ВИДЕО 06.06.2025, 09:510 «Зверьё моё»: Особенности немецких овчарок, важность дрессировки, и зачем нужен хендлер 06.06.2025, 09:390 Каждый четвертый пскович признался, что не любит окрошку – опрос
06.06.2025, 09:150 Монастырь Симеона Богоприимца в Пскове обсудят на очередных Александро-Невских беседах 06.06.2025, 09:000 Новая веха псковских профсоюзов 06.06.2025, 08:401 Компании в РФ стали в 1,5 раза больше искать подростков на летние подработки 06.06.2025, 08:200 Число объявлений в соцсетях об оказании секс-услуг в 2025 году выросло в 4 раза
06.06.2025, 08:000 «Супер Фитнес» и «С-фитнес» в честь дня рождения дарят подарки псковичам 06.06.2025, 07:300 ОГЭ по географии, информатике, обществознанию сдают псковские девятиклассники 06.06.2025, 07:000 День русского языка отмечают 6 июня 05.06.2025, 22:002 Психолог раскрыл особенности дружбы между мужчиной и женщиной
05.06.2025, 21:400 Спортсмены СК «Центурион» из Великих Лук завоевали медали на Кубке России по кудо 05.06.2025, 21:260 Делегация Псковской области побывала на открытии Форума тружеников села в Совете Федерации 05.06.2025, 21:000 Около 30 выпускников центра профподготовки УМВД России по Псковской области приняли присягу 05.06.2025, 20:404 Михаил Ведерников рассказал об изменениях зелёной зоны у здания правительства Псковской области
05.06.2025, 20:210 В «Михайловском» открылся LIX Пушкинский праздник поэзии 05.06.2025, 20:100 Съёмки документального фильма «Цитадель» начнутся в Себежском районе 6 июня 05.06.2025, 19:500 Паломническая поездка на Духову гору пройдёт 9 июня 05.06.2025, 19:440 Итоги конкурса «Агростартап» в Псковской области подвели в пресс-центре ПЛН. ВИДЕО
05.06.2025, 19:300 До +25 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 6 июня 05.06.2025, 19:242 Сергей Вострецов: Дополнительный отпуск за выгорание — избыточная мера для экономики 05.06.2025, 19:180 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 6 июня 05.06.2025, 19:040 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 июня
05.06.2025, 18:512 Ремонтные работы на улице Леона Поземского в Пскове идут быстрее графика 05.06.2025, 18:440 «Пастырь»: Праздник Святой Троицы 05.06.2025, 18:370 Николай Романов: В основном продукция агростартаперов продаётся в пределах области 05.06.2025, 18:300 Полицейские организовали встречу с юными псковичами под девизом «Улица полна неожиданностей»
05.06.2025, 18:280 «Сообразим на троих»: Партийные перспективы, отчет губернатора и учат в школе. ВИДЕО 05.06.2025, 18:280 Вера Емельянова встретилась с лидерами профсоюзного движения России и региона 05.06.2025, 18:260 Социальных работников региона чествовали в преддверии профессионального праздника 05.06.2025, 18:240 Мини-батуты смогут опробовать псковичи на Viki Fest
05.06.2025, 18:180 «Краски города»: Модные тренды и нетипичные опасности лета 05.06.2025, 18:170 Николай Романов: Если человек «горит», у него все получится 05.06.2025, 18:100 Новая пятилетка профсоюзов. ФОТОРЕПОРТАЖ 05.06.2025, 18:080 Два теннисных стола для ветеранов СВО передал Юрий Сорокин
05.06.2025, 18:060 Лоботомия высшего образования 05.06.2025, 18:020 На летних каникулах ряды агентов газовой безопасности в Пскове пополнятся новыми экспертами 05.06.2025, 17:580 Межрегиональный кубок Лиги дебатов СЗФО в 2026 году пройдёт в Пскове 05.06.2025, 17:530 Уроженца Псковской области подозревают в убийстве девушки в Петербурге
05.06.2025, 17:470 Комитет по сельскому хозяйству Псковской области: Наши двери открыты для тех, кто работает на земле 05.06.2025, 17:435 Комплекс «Дозор М3» выявил в Пскове водителей, паркующихся на зеленой зоне 05.06.2025, 17:350 Скончался сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий 05.06.2025, 17:170 Т1: Бизнес нуждается в актуализации образовательных программ чаще, чем раз в год
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru