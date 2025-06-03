Общество

Армен Мнацаканян: Собрание депутатов поддерживает инициативы профсоюзов

Псковское областное Собрание депутатов поддерживает инициативы профсоюзов, заявил лидер фракции «Единая Россия», вице-спикер областного Собрания Армен Мнацаканян в рамках XXVIII конференции Псковского областного совета профсоюзов, которая проходит 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наш губернатор понимает, как надо двигаться вперед. Это о чем говорит? Если самый главный человек в области говорит, что надо работать с профсоюзами, и остальным надо понимать это. Мы законодатели, любые просьбы, любые инициативы, которые он вносит в наше Собрание, наш председатель Александр Котов двумя руками поддерживает. Всегда», - сказал Армен Мнацаканян.

Он добавил, что все проблемы можно решить диалогом.

«Это важный момент. Все вопросы можно решить. Просто нужно дружить и говорить открыто и разумно», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

Ранее с докладом за отчетный период 2020-2025 годов на XXVIII конференции Псковского областного совета профсоюзов выступил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.