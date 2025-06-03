Общество

Свыше 40 тысяч человек состоят в профсоюзах Псковской области

Количество членов профсоюзов в Псковской области в 2024 году составило 41 652 человека и увеличилось по сравнению с 2023 годом на 312 человек, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с XXVIII конференции Псковского облсовпрофа, которая стартовала 5 июня.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

С докладом выступил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

«Количество членов профсоюзов в 2024 году составило 41 652 человека и увеличилось по сравнению с 2023 годом на 312 человек. Да, в разрезе общих цифр, наверное, это не так много, но эту положительную динамику нам необходимо сохранить. После долгого периода стагнации мы с вами выходим на прирост профсоюзной численности. Это вопрос нашей общей работы и вопрос доверия и влияния к профсоюзов», - сказал Игорь Иванов.

Он добавил, что всего семь областных организаций имеют численность членов профсоюза более 50% от числа работающих на предприятиях, если там есть профсоюз.