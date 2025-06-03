Более 19 тонн груш запретили к ввозу на границе с Латвией в Себежском районе

На российско-латвийской границе РФ в пункте пропускав Бурачки в Себежском районе государственный инспектор управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль партии свежих груш общим весом 19,1 тонны и выявил нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора
Фрукты перевозили из Нидерландов в Москву. В ходе документарного контроля установлено отсутствие фитосанитарного сертификата страны происхождения подкарантинной продукции.
Ввоз более 19 тонн груш на территорию Российской Федерации запрещен.