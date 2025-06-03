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Общество

Более 19 тонн груш запретили к ввозу на границе с Латвией в Себежском районе

05.06.2025 14:22|ПсковКомментариев: 0

На российско-латвийской границе РФ в пункте пропускав Бурачки в Себежском районе государственный инспектор управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль партии свежих груш общим весом 19,1 тонны и выявил нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Фрукты перевозили из Нидерландов в Москву. В ходе документарного контроля установлено отсутствие фитосанитарного сертификата страны происхождения подкарантинной продукции.

Ввоз более 19 тонн груш на территорию Российской Федерации запрещен.

Источник: Псковская Лента Новостей
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