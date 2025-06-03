Более 19 тонн груш запретили к ввозу на границе с Латвией в Себежском районе

Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 4 июня

Всемирный день окружающей среды отмечают 5 июня

День образования российской полиции празднуют 5 июня

Движение ограничили на улице Советской в Пскове до 6 июня

«Любительница сыра с маслом» лишилась свободы за кражу в Великих Луках

Порхович может лишиться свободы за незаконное хранение сигарет на сумму более 15 млн рублей

Через Псковскую область пытались ввезти готовую мясную продукцию и сливочное масло без документов

Могут ли родители без суда договориться об алиментах, рассказал юрист

Работнику РЖД в Великих Луках возместили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры

Пропавшую в псковской деревне Крипецкое женщину продолжают разыскивать

Около 500 сокращенных сотрудников предприятия «Ресурскапитал» возьмут на сопровождение в Псковской области

В первой поликлинике в Великих Луках идёт ремонт трёх кабинетов для нового центра здоровья