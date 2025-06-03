Общество

Психолог раскрыл особенности дружбы между мужчиной и женщиной

Между мужчиной и женщиной бывают дружеские отношения. И это не миф, рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

При этом эксперт подчеркнул, что такая дружба встречается реже, чем между представителями одного пола.

«Это имеет место быть, но такая дружба другая, более родственная и искренняя. Например, зачастую друзья мужчины встречаются, чтобы провести время вместе: попить пива, сходить в баню, на рыбалку. В дружбе между мужчиной и женщиной чаще присутствуют сокровенные разговоры: они делятся не только новостями, но и своими чувствами, переживаниями», - объясняет психолог.

Эксперт привел пример: такие друзья чаще созваниваются, но кроме разговоров они могут оказать взаимную помощь и поддержку в трудной ситуации.

«Бывает, когда дружба между мужчиной и женщиной превращается в дружбу между домами: семьи приглашают друг друга на праздники, свадьбу, день рождения. И даже ездят в совместные поездки», - рассказал специалист.

Как правило, такие отношения не доходят до секса, хотя бывают и исключения из правил, отметил психолог. При этом если между друзьями случился секс, то он отличается от того, который происходит между классическими любовниками, пишет RuNews24.ru.

Кроме того, если отношения доходят до секса, то это длится недолго. Зачастую даже после романтических отношений дружба между мужчиной и женщиной восстанавливается.

«Когда встречаются любовник и любовница, то в их отношениях большой аспект уделяется именно сексу. Когда такие отношения происходят между друзьями, то секс - это как явление "между делом". Между ними больше духовного общения. Но секс между друзьями - это достаточно редкое явление, потому что бытует такое мнение: с друзьями спать не стоит, дружба уже будет не такая, как прежде. И это оговаривается», - уточнил психотерапевт.

Лунюшин отметил, что если между мужчиной и женщиной завязались дружеские отношения, то они будут длиться много лет. К тому же, она очень крепкая.