Общество

62 работника новоржевского «Энергоресурса» получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Задолженность по заработной плате перед 62 работниками муниципального предприятия Новоржевского района «Энергоресурс» погасили после вмешательства прокуратуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В мае этого года общий размер задолженности по заработной плате на четырех предприятиях и организациях, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, составил 4,2 млн рублей перед 45 работниками.

Удалось добиться восстановления нарушенных прав более 200 работников, перед которыми после принятия мер прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 8,8 млн рублей. По результатам рассмотрения более 70 мер прокурорского реагирования в сфере оплаты труда к различным видам ответственности привлечено 60 должностных лиц.

В частности, благодаря принятым органами прокуратуры мерам прокурорского реагирования, а также во взаимодействии с правительством области, органами местного самоуправления, арбитражным управляющим полностью погашена задолженность по заработной плате в размере 3,2 млн рублей перед 62 работниками муниципального предприятия Новоржевского района «Энергоресурс» в апреле-мае.