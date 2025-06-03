Общество

Новая веха псковских профсоюзов

Очередная XXVIII отчетно-выборная конференция Псковского областного совета профсоюзов отгремела в Пскове 5 июня. Руководители отчитались о том, чем жил облсовпроф предыдущую пятилетку, каких результатов и побед удалось достичь, а также состоялись выборы председателя Псковского облсовпрофа на следующие пять лет. Подробнее об итогах конференции — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Прожив года и голодные, и ярые,

подытоживая десять лет,

рапортуют полтора миллиона пролетариев,

подняв над головою профсоюзный билет.

Александр Маяковский 1927 г.

Отчетно-выборная конференция, состоявшаяся 5 июня в псковском Доме профсоюзов в торжественной атмосфере, была посвящена подведению итогов минувшей пятилетки 2020-2025 годов.

Такое масштабное событие в жизни профсоюзов не обошли стороной первые лица Пскова и области. На мероприятии присутствовали депутаты Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, Виктор Остренко, Андрей Маковский; председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь и другие.

Корпус 16 членских профсоюзных организаций представляли 83 делегата.

Первому предоставили слово председателю Псковского областного совета профсоюзов Игорю Иванову. Он начал доклад с освещения организационного укрепления псковских профсоюзов.

«Общий процент охвата профсоюзным членством среди работающих, студентов и учащихся составляет 49%. В 2023 году было 47,4%. От общего числа членов профсоюзов среди работающих, студентов и учащихся женщины составляют 45,2%; молодёжь до 35 лет - 52,3%, - подчеркнул Игорь Иванов. - Мы постоянно мониторим и получаем цифры, и на сегодня можно сказать, что мы перешагнули цифру в 50%, тем самым мы являемся законными представителями работающих на территории субъекта. Хотя есть, к чему стремиться, этого мало».

Из его доклада следует, что наибольший процент в общей численности членов профсоюзов приходится на областные организации профсоюзов работников: народного образования и науки (23%); железнодорожников и транспортных строителей (16,2%); здравоохранения (14,6%); государственных учреждений и общественного обслуживания (5,8%), жизнеобеспечения (5,7%), общественной организации «Всероссийский электропрофсоюз» (5,5%); культуры (5,1%), связи (4,9%).

Игорь Иванов также подчеркнул, что в 2024 году впервые приняты в члены профсоюзов 2019 работников. Наибольший рост среди профсоюзных организаций показал профсоюз народного образования и науки. В 2024 году в него вступили 536 работников.

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в 2024 году провела семь заседаний и рассмотрела более 30 вопросов социально-трудовой сферы, имеющих важное значение для работников, продолжил Игорь Иванов.

Глава облсовпрофа в докладе подчеркнул изменения в региональном соглашении, которые облегчили труд многих работников. Были достигнуты дополнительные договоренности к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Псковской области. В него внесли следующие изменения: в минимальную заработную плату не должны включаться выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, доплаты за совмещение профессий, за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников и за работу с вредными и опасными условиями труда.

Также председатель облсовпрофа отметил особую важность в налаживании сотрудничества между Витебским, Новгородским, Псковским и Смоленским профобъединениями. Предметом соглашений стало долгосрочное сотрудничество в целях защиты трудовых и социально-экономических прав трудящихся данных регионов.

Деятельность псковских профсоюзов регулярно отмечается различными наградами от социальных партнеров. Так, за пять лет активисты профсоюзов получили:

16 благодарностей главы города Пскова;

14 почетных грамот администрации города Пскова;

16 благодарностей Псковской городской Думы;

Две почетных грамоты Псковской городской Думы;

Одну почетную грамоту главы города Великие Луки;

37 благодарностей Псковского областного Собрания депутатов;

4 почетных грамоты Псковского областного Собрания депутатов;

27 благодарностей губернатора Псковской области;

1 почетную грамоту губернатора Псковской области.

Также за пять лет наградили 222 человека грамотами и дипломами Псковского областного совета профсоюзов.

Нельзя не отметить правозащитную заботу Псковского облсовпрофа. За прошедшие пять лет профсоюзы организовали 110 проверок и выявили 761 нарушение. По инициативе профсоюзов провели 685 судебных заседаний, а также 9 675 приемов членов профсоюзов лично и по телефону. Экономическая эффективность данных действий оценивается по совокупности в 35,6 миллиона рублей.

Профсоюзы славятся еще массовыми и яркими мероприятиями. Ежегодно 1 мая, праздник, исторически связанный с трудом, отмечается со всем размахом. В 2025 году на первое мая облсовпроф провел праздничный концерт, автопробег, регату, квиз и запустил профсоюзные автобусы с бесплатным проездом. В этом году их стало два: к традиционному маршруту №17 добавилось направление на Запсковье с автобусом №11.

В учреждениях Псковского областного совета профсоюзов отдыхают и поправляют свое здоровье не только члены профсоюзов, но и рядовые псковичи и гости региона. Всего за пять лет услугами профсоюзных здравниц воспользовались 288 815 человек.

На обновление материально-технической базы здравниц за последние пять лет Псковский облсовпроф выделил 375 миллионов рублей.

«2025 год, объявленный Федерацией независимых профсоюзов России Годом трудовой доблести "Все для победы", станет для нас новым этапом в развитии профсоюзного движения. И здесь важен главный принцип, который был всегда основой профсоюзной деятельности. Это единство, солидарность и справедливость», - такими словами подытожил свой доклад Игорь Иванов.

Затем свой доклад зачитала председатель контрольно-ревизионной комиссии Ольга Миронова.

Следом за ней за трибуну вышел заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь. В своем выступлении он отметил важность работы профсоюзов. Давид Кришталь подчеркнул, что при тех высоких показателях, которые показывает Псковский облсовпроф, им есть, куда стремиться.

После докладов началась основная выборная часть конференции. Единогласным решением представители профсоюзов сняли полномочия с председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова. Временно исполняющим его обязанности выбрали Давида Кришталя.

Затем начался процесс выборов нового председателя. В сообщении, предвещающим выборы, Давид Кришталь отметил, что выборная компания в облсовпрофе началась еще в феврале 2025 года. За это время была выдвинута одна кандидатура — Игоря Иванова. Единогласным решением представители профсоюзных организаций переизбрали его на новый срок. Игорь Иванов будет возглавлять облсовпроф в последующую пятилетку, с 2025 по 2030 год.

«Я хочу сказать большое спасибо за оценку моей работы, работы всей нашей профсоюзной команды. Единодушие, полноценная поддержка обязывает работать еще лучше. Поэтому, опираясь на вас, буду стараться оправдать ваше доверие и сделать наш общий облсовпроф крепче и лучше. Спасибо большое», - сказал Игорь Иванов.

После на новую пятилетку избрали обновленный состав контрольно-ревизионной комиссии, определили основные направления финансовой деятельности Псковского облсовпрофа, принципы формирования и использования имущества Псковского совета профсоюзов, а также определили размер и способ уплаты членских взносов.

Затем в торжественной обстановке прошло награждение отличившихся активистов Псковского областного совета профсоюзов.

Благодарностью Правительства Псковской области наградили:

Начальника справочной службы Псковской областной универсальной научной библиотеки имени Валентина Курбатова Елену Галанцеву;

Советника-консультанта Псковского облсовпрофа Надежду Партхаль.

Почетной грамотой Псковского областного Собрания депутатов:

Директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Псковский агротехнический колледж» Сергея Янкина.

Благодарностью Псковского областного Собрания депутатов:

Заместителя заведующего отдела управления делами Псковского облсовпрофа Светлану Артемьеву;

Председателя Контрольно-ревизионной комиссии Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяну Покатову;

Главного специалиста Псковской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Ирину Мартынову.

Почетными грамотами администрации города Пскова:

Директора гимназии №29 Елену Синёву.

Директора Средней общеобразовательной школы № 1 им. Л.М. Поземского Ирину Ломонову.

Благодарственными письмами главы города Пскова:

Директора Центра развития ребенка – детского сада № 41 Елену Куваеву;

Руководителя Инспекции труда Псковского облсовпрофа Наталью Лепаловскую;

Благодарственными письмами председателя Псковской городской Думы:

Заведующего финансовым отделом – главного бухгалтера СОП Псковский облсовпроф Ольгу Тимофееву;

Заведующего отделом профсоюзного имущества СОП Псковский облсовпроф Игоря Лопушанского;

Благодарностью ФНПР:

Старшего бухгалтера финансового отдела Псковского областного совета профессиональных союзов Татьяну Зюбрицкую;

Заместителя заведующего отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского областного совета профессиональных союзов Наталью Мандзибуру;

Заместителя заведующего отделом административно-хозяйственной деятельности Псковского областного совета профессиональных союзов Юлию Трактаеву;

Вахтера-гардеробщика отдела административно-хозяйственной деятельности Псковского областного совета профессиональных союзов Дину Яковлеву.

Почетной грамотой Псковского областного совета профессиональных союзов:

Председателя первичной профсоюзной организации комитета по образованию Псковской области Анну Барсукову;

Заведующего отделом рекламы и PR Псковского облсовпрофа Станислава Мишакова;

Председателя Контрольно-ревизионной комиссии Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Татьяну Покатову.

Новая пятилетка, как новое дыхание, должна дать Псковскому областному совету профсоюзов сил на преодоление предстоящих трудностей, с которыми он определенно справится, потому что нет таких задач, которые не преодолеть совместными усилиями, опираясь на главные свои принципы: единство, солидарность и справедливость.

Андрей Николаев