Общество

Около 30 выпускников центра профподготовки УМВД России по Псковской области приняли присягу

Группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу сегодня, 5 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Церемония была приурочена к 307-ой годовщине образования российской полиции. На мероприятии прозвучал гимн России, а после знаменная группа вынесла Государственный флаг Российской Федерации. Об истории и традициях этого праздника собравшимся рассказал заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. Он пожелал виновникам торжества с честью и достоинством нести высокое звание полицейского, добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи. Начальник ЦПП УМВД полковник полиции Михаил Харитонов отметил, что принятие присяги стало заключительным и очень важным аккордом в напряженной программе профессиональной подготовки около тридцати слушателей сержантского состава.

От лица представителей старшего поколения выступил председатель Псковской областной организации ветеранов органов внутренних дел полковник милиции в отставке Николай Северинюк. Он подчеркнул, что главной задачей полицейских была и остается защита прав и законных интересов наших сограждан.

Ряду выпускников за успешное окончание учебного курса вручили почетные грамоты и благодарности. Их тепло поздравили сослуживцы, преподаватели, родные и близкие. Теперь молодые полицейские приступят к работе в различных подразделениях органов внутренних дел региона.