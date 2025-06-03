Общество

Страховой в очередной раз отказали в возмещении денег, выплаченных островскому «Идавангу» после вспышки АЧС

Арбитражный суд Псковской области отказал АО «Страховая компания "РСХБ-Страхование"» во взыскании с правительства Псковской области и областных комитетов по ветеринарии и по финансам страхового возмещения в размере более 372 млн рублей, выплаченного ООО «Идаванг» после уничтожения поголовья в 2021 году из-за вспышки африканской чумы свиней в порядке суброгации, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото создано нейросетью «Шедеврум»

Согласно проведенной по делу судебной экспертизе, эксперт пришел к выводу, что у животных, направленных на убой в период вспышки африканской чумы, имелись клинические признаки и патологоанатомические изменения, характерные для вируса АЧС.

Напомним, «РСХБ-Страхование» хотела взыскать с производителя свинины «Идаванг», подконтрольного одноименному датскому холдингу, сумму страхового возмещения, которую компания получила ранее в качестве компенсации за вспышку африканской чумы свиней, из-за которой она лишилась более 36 тысяч голов скота.

Детали разбирательства читайте в материале Псковской Ленты Новостей по ссылке ниже.

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Ранее сообщалось об аналогичном решении суда по этому спору. После оно было обжаловано.