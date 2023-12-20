Общество

Суд отказал страховой в возмещении денег, выплаченных островскому «Идавангу» после вспышки АЧС

Арбитражный суд Псковской области отказал страховой компании «РСХБ-Страхование» в возмещении из регионального бюджета денег, выплаченных свиноводам после уничтожения поголовья из-за вспышки африканской чумы свиней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Суд огласил резолютивную часть решения по делу №А52-4634/2023 20 декабря. Страховой компании «РСХБ-Страхование» отказано во взыскании с правительства Псковской области и региональных комитетов по ветеринарии и по финансам страхового возмещения, выплаченного обществу с ограниченной ответственностью «Идаванг» после уничтожения поголовья в 2021 году из-за вспышки африканской чумы свиней в порядке суброгации.

Напомним, речь шла о сумме в 372 млн рублей. Подробнее об этом деле можно узнать в статье обозревателя ПЛН Юлии Магеры.