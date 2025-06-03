«Оттепель» и наследники Гитлера: в Пскове презентовали книгу на основе архивов ФСБ

Презентация книги «"Оттепель" и наследники Гитлера», написанной на основе архивных материалов Федеральной службы безопасности, состоялась на базе исторического факультета ПсковГУ 6 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН
Презентацию провел автор книги, доктор исторических наук Борис Ковалев. Издание посвящено истории розыска и наказания нацистских пособников на Северо-Западе России в конце 1950‑х — первой половине 1960‑х годов. В ее основе — материалы дел, хранящихся в архивах Псковского, Санкт-Петербургского и Новгородского управлений ФСБ России, документы из государственных архивов, воспоминания сотрудников органов госбезопасности, материалы периодической печати того времени. Отмечается, что подобные вопросы ранее в основном замалчивались, сейчас же многие архивные документы рассекречены и есть возможность изучить их.
«Мне не дают покоя лавры Достоевского, что столько лет занимался вопросами преступления, тут захотелось заняться еще и вопросами наказания. Если начать наш разговор с самого главного, хочу сказать, что книга издана, это первый выпуск в библиотеке Национального центра исторической памяти при администрации президента Российской Федерации, хотя количество экземпляров ограничено, они пойдут в библиотеки, они пойдут специалистам», - сказал Борис Ковалев.
Как отмечает автор, «оттепель» принесла освобождение не только невинным жертвам репрессий. 17 сентября 1955 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов». Благодаря этому указу большинство коллаборационистов вышли на свободу.
Говоря о замалчиваний проблем коллаборационистов, Борис Ковалев привел пример того, как это происходило в органах КГБ.
Сотрудники советских органов государственной безопасности на протяжении десятилетий занимались розыском коллаборационистов. Подробнее об этом написано в книге.
«Я стараюсь пропустить через себя судьбу своих героев. Когда я писал свою первую книгу по истории "Голубой дивизии"*, "Добровольцы на чужой войне", я очень тяжело заболел Стокгольмским синдромом. Вы думаете, это легко? Это страшно», - сказал Борис Ковалев.
Он привел пример своего общения со стариком в Испании о том, как тот стал солдатом «Голубой дивизии». Его мать взяли в плен прокоммунистические испанские анархисты и требовали выкуп.
* «Голубая дивизия» - 250-я добровольческая дивизия франкистской Испании, воевавшая на стороне нацистской Германии во Второй мировой войне