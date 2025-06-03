Общество

«Оттепель» и наследники Гитлера: в Пскове презентовали книгу на основе архивов ФСБ

Презентация книги «"Оттепель" и наследники Гитлера», написанной на основе архивных материалов Федеральной службы безопасности, состоялась на базе исторического факультета ПсковГУ 6 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Презентацию провел автор книги, доктор исторических наук Борис Ковалев. Издание посвящено истории розыс­ка и наказания нацистских пособников на Северо-Западе России в конце 1950‑х — первой половине 1960‑х годов. В ее основе — материалы дел, хранящихся в архивах Псковского, Санкт-Петербургского и Новгородского управлений ФСБ России, документы из государственных архивов, воспоминания сотрудников органов госбез­опасности, материалы периодической печати того времени. Отмечается, что подобные вопросы ранее в основном замалчивались, сейчас же многие архивные документы рассекречены и есть возможность изучить их.

«Мне не дают покоя лавры Достоевского, что столько лет занимался вопросами преступления, тут захотелось заняться еще и вопросами наказания. Если начать наш разговор с самого главного, хочу сказать, что книга издана, это первый выпуск в библиотеке Национального центра исторической памяти при администрации президента Российской Федерации, хотя количество экземпляров ограничено, они пойдут в библиотеки, они пойдут специалистам», - сказал Борис Ковалев.

Как отмечает автор, «оттепель» принесла освобождение не только невинным жертвам репрессий. 17 сентября 1955 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов». Благодаря этому указу большинство коллаборационистов вышли на свободу.

Говоря о замалчиваний проблем коллаборационистов, Борис Ковалев привел пример того, как это происходило в органах КГБ.

«Для примера возьмем дело об эстонских карателях. Печально известное "Моглино". Смотрю дело. Поднимается вопрос о том, что какой-то человек был когда-то лесным братом (лесные братья — неофициальное наименование националистических вооружённых формирований в 1940-е — 1950-е годы на территории Прибалтийских республик, а также в западных районах Псковской области РСФСР — прим. ред.). Молодой сотрудник нашел информацию, а старший сотрудник ему говорит, что об этом не надо говорить, потому что мы объявили очередную амнистию, - сказал Борис Ковалев. - Замалчивали проблемы и Эстонии, и Латвии, и Литвы, хотя и большое количество коллаборационистов было на Новгородчине, творили свое безобразие латыши, до этого прошедшие подготовку в команде Арайса, это когда была полная зачистка от евреев Риги».

Сотрудники советских органов государственной безопасности на протяжении десятилетий занимались розыском коллаборационистов. Подробнее об этом написано в книге.

«Я стараюсь пропустить через себя судьбу своих героев. Когда я писал свою первую книгу по истории "Голубой дивизии"*, "Добровольцы на чужой войне", я очень тяжело заболел Стокгольмским синдромом. Вы думаете, это легко? Это страшно», - сказал Борис Ковалев.

Он привел пример своего общения со стариком в Испании о том, как тот стал солдатом «Голубой дивизии». Его мать взяли в плен прокоммунистические испанские анархисты и требовали выкуп.

«Для того, чтобы спастись от Стокгольмского синдрома, я начал читать Василия Тёркина, Твардовского, слушать спектакль Василия Тёркина в исполнении Олега Табакова. Я считал, что я таким образом отдаю свой не только академический, но и человеческий долг, когда напоминаю о том, что сделали тогда с каждым конкретным человеком. Потому что за каждой трагедией стоит трагедия и одного человека, и его семьи, и тех, кого он любил и знал», - заключил Борис Ковалев.

* «Голубая дивизия» - 250-я добровольческая дивизия франкистской Испании, воевавшая на стороне нацистской Германии во Второй мировой войне