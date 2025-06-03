Общество

Сотрудники УФСИН помогли зооприюту «Милый» в Великих Луках

Представители Великолукского межмуниципального филиала и филиала по городу Великие Луки уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области посетили приют для бездомных животных «Милый», чтобы поддержать его обитателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотография: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Приют сегодня является домом более чем для 100 собак и 30 кошек. Его сотрудники ежедневно заботятся о животных: лечат, стерилизуют, вакцинируют и ищут для них новых хозяев. Деятельность приюта возможна только благодаря пожертвованиям и помощи неравнодушных людей.

Коллектив УИИ южной столицы региона не остался в стороне: для подопечных зоозащитной организации были закуплены сухой и влажный корм, крупы, субпродукты, а также переданы две будки для собак. Гости в погонах пообщались с четвероногими жителями и подарили им свое тепло и заботу, рассказали в ведомстве.