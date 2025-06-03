Общество

Получить до 3 тысяч рублей за сдачу зарегистрированного оружия могут псковичи

О возможности добровольно сдать зарегистрированное гражданское оружие за денежное вознаграждение напомнили в управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Право на выплату денежного вознаграждения имеют граждане, достигшие 18 лет, проживающие на территории Псковской области, сдавшие зарегистрированное оружие на утилизацию.

Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо обратиться в органы внутренних дел или подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.

Размеры денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу на утилизацию зарегистрированного оружия и боеприпасов составляют до 3 тысяч рублей.