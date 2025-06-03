Общество

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года - 2025»

6 июня состоялось заседание Оргкомитета регионального этапа конкурса, на котором подведены итоги, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по социальной защите Псковской области.

Фотография: комитет по социальной защите Псковской области

В 2025 году для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» подали заявки 18 семей из 15 муниципалитетов Псковской области.

По итогам проведенного конкурса определены победители в следующих номинациях:

«Сельская семья» – семья Рыбачёк (Плюсский район);

«Многодетная семья» – семья Зворыкиных (Себежский район);

«Семья – хранитель традиций» – семья Васильевых (Невельский район);

«Семья защитника Отечества» - семья Банаевых (Струго-Красненский район)

Информация о семьях - победителях Регионального конкурса будет направлена в Москву для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года-2025».