Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года - 2025»

6 июня состоялось заседание Оргкомитета регионального этапа конкурса, на котором подведены итоги, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по социальной защите Псковской области.
Фотография: комитет по социальной защите Псковской области
В 2025 году для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» подали заявки 18 семей из 15 муниципалитетов Псковской области.
По итогам проведенного конкурса определены победители в следующих номинациях:
Информация о семьях - победителях Регионального конкурса будет направлена в Москву для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года-2025».