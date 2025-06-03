Общество

В Минспорте отметили увеличение доли сельского населения, занимающегося спортом

Доля сельского населения в РФ, систематически занимающегося спортом, за последние пять лет увеличилась на 15%. Об этом рассказал статс-секретарь - заместитель министра спорта РФ Александр Никитин на круглом столе «Здоровое село - спортивное село» в рамках Форума тружеников села.

«Доля сельского населения, систематически занимающегося спортом, растет. За последние пять лет она увеличились с 37% в 2019 году до 52% в 2024 году. Такая динамика связана с ростом популярности спорта нашей страны и с усилиями государства по повышению доступности для занятости спортом населения», - сказал Никитин.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что участники программы «Земский тренер» смогут получить в качестве «подъемных» 2 млн рублей. На развитие спортивной инфраструктуры в сельских территориях в 2025 году планируется выделить 1 млрд рублей. Согласно плану, в 26 регионах должно быть построено 44 спортивных объекта. С 2026 года на строительство будет выделяться 2 млрд рублей, пишет ТАСС.