Общество

В России ввели штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.16.1, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде штрафов: для граждан - от 30 до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что это решение станет продолжением системной работы на законодательном уровне по защите здоровья подрастающего поколения, пишет РИА Новости.

Кроме того, как ранее уточнял депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»), в отдельных субъектах РФ ограничение на продажу энергетиков несовершеннолетним действовало и прежде, но за такую продажу привлекали к ответственности только в ряде регионов, например в Московской области и Санкт-Петербурге, однако штрафы были там значительно ниже.