Общество

35 ФАПов подключат к электросетям в Псковской области в 2025 году

35 фельдшерско-акушерских пунктов подключат к электросетям в Псковской области в 2025 году, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«С генеральным директором «Россети Северо-Запад» Вячеславом Торсуновым обсудили развитие электросетевой инфраструктуры Псковской области для реализации федеральных проектов», - поделился Михаил Ведерников.

В 2024 году энергетики подключили к электросетям 30 фельдшерско-акушерских пунктов, построенных по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». В 2025 году «Россети Северо-Запад» подключат ещё 35 ФАПов.

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«Для Псковской области развитие сферы здравоохранения – приоритетная задача. Благодарю "Россети Северо-Запад" и лично Вячеслава Юрьевича за конструктивное сотрудничество», - сказал губернатор.