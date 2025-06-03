Общество

4 из 10 псковичей удавалось покупать энергетики без предъявления документов - опрос

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним по всей стране вступил в силу с 1 марта этого года. Однако выполняется ли это ограничение в магазинах? 6% псковичей 14—24 лет, покупавшим энергетики в течение последних 3 месяцев, продали напиток без каких-либо вопросов. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Изображение сгенерировано нейросетью «Шедеврум»

Еще у 3 из 10 паспорт спрашивали периодически. 58% респондентов рассказали, что при каждой покупке их просили показать документ, удостоверяющий личность.

Ночные смены, авралы и дальние рейсы — энергетики ради повышения активности употребляют 36% экономически активных псковичей. Мужчины покупают энергетические коктейли чаще женщин. Молодежь до 35 лет — значительно чаще тех, кто старше.