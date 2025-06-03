Общество

Путин подписал закон о регулировании правительством невозвратных тарифов отелей

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия правительства РФ по утверждению правил предоставления гостиничных услуг, чтобы оно смогло отрегулировать невозвратные тарифы в этой сфере, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Соответствующие изменения вносятся в закон об основах туристской деятельности в РФ.

Как рассказывал глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев («Новые люди»), до сих пор в законодательстве РФ не было регулирования невозвратных тарифов, за исключением сферы авиа- и железнодорожных перевозок, пишет РИА Новости.

При этом многие онлайн-агрегаторы давно предлагают опции бронирования гостиниц по невозвратному тарифу. Такие предложения пользуются популярностью благодаря возможности забронировать номер по более низким ценам при получении услуг и сервиса того же качества, отмечал депутат.

Он рассказывал, что, согласно новому закону, средства по невозвратному тарифу можно будет вернуть лишь в исключительных обстоятельствах - в случае болезни или смерти туриста либо его ближайших родственников, включенных в бронирование. Это будет прописано в соответствующем подзаконном акте.

С инициативой официально ввести возможность невозвратных тарифов в российских отелях, когда при отмене бронирования клиентам не будут возвращать плату за него, в 2024 году выступило Минэкономразвития. Директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности министерства Владимир Трач говорил, что разницу в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами планируется ограничить 30%.