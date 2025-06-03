Общество

День социального работника отмечают в России 8 июня

День социального работника — профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения — отмечается в России ежегодно 8 июня на основании указа президента РФ № 1796 от 27 октября 2000 года.

Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

По указу Петра I «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». По сути, такие люди и стали предшественниками современных социальных работников, а сам документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в стране.

В царской России усилиями членов императорской семьи создавалось немало учреждений, так сказать, социальной помощи населению — богадельни, приюты, попечительские комитеты, дома призрения, воспитательные дома... И с установлением советской власти эта практика не утратилась. Уже в 1917 году в стране был создан Народный комиссариат государственного призрения, через год переименованный в Народный комиссариат социального обеспечения. В 1946 году было образовано Министерство соцобеспечения РСФСР.

С 1991 года реализацией всех правительственных мер в области социальной защиты населения занималось Министерство социальной защиты РФ, которое в 1996 году вошло в состав Министерства труда и социального развития. Указом Президента РФ от 9 марта 2004 года было образовано Министерство здравоохранения и социального развития РФ, которое в мае 2012 года разделилось на Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Основным же направлением деятельности в области социальной политики всегда оставалось социальное обслуживание населения, где в последние годы приоритетную роль играет развитие специализированных территориальных социальных служб и различных видов обслуживания инвалидов, пенсионеров, малоимущих. Ведь социальная работа — это совокупность видов деятельности (профессиональной и непрофессиональной, служебной и добровольной) по удовлетворению социальных потребностей человека или группы людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.

На сегодняшний день профессия социального работника очень востребована, практически в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В системе работает более 630 тысяч социальных работников, услугами которых пользуются около 26 миллионов человек, в том числе 15 миллионов пожилых людей и инвалидов.

Специалистов данной профессии готовят 120 высших учебных заведений РФ, в том числе профильный вуз — Российский государственный социальный университет (РГСУ), а также медицинские вузы. В списке почетных званий России есть и звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».

В день социального работника или накануне праздника проходят торжественные собрания, лучшим работникам системы социальной защиты населения вручаются награды, пишет calend.ru.