Общество

Более 30 человек были найдены псковским поисковым отрядом «ЛизаАлерт» весной

За период с марта по май 2025 года поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области принял 46 заявок на поиск пропавших людей. Из них 33 – благополучно найдены живыми, сообщили в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: «ЛизаАлерт» / «ВКонтакте»

Из всех заявок 1 человек доставлен по месту проживания. 3 заявки оказались неподтверждёнными. 4 человека найдены погибшими. Поиски ненайденных людей продолжаются.

«Мы благодарим всех, кто принимал участие в поисках. Отряд "ЛизаАлерт" нуждается в добровольцах! Если у вас есть желание помогать пропавшим людям вернуться домой и немного свободного времени – мы ждём вас! Вместе мы можем больше!» - отметили в отряде