Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Короткая трехдневная рабочая неделя начинается в России, она продлится с 9 по 11 июня.

Длинным выходным с 12 июня будет предшествовать короткая трехдневная рабочая неделя.

Предпраздничный рабочий день в среду, 11 июня, будет сокращен на один час.

Национальный праздник День России был установлен 11 июня 1992 года постановлением Верховного Совета Российской Федерации № 2981-I «О праздничном дне 12 июня». В 1994 году он получил статус государственного и название День принятия Декларации о государственном суверенитете России.

В 1998 году президент в обращении к россиянам предложил называть этот праздник День России. Официальная смена названия праздника на привычный сегодня вариант произошла в 2002 году после вступления в силу Трудового кодекса России.