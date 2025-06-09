Общество

Общая готовность новой школы на улице Киселева в Пскове составляет 97%

Строительную готовность и организацию образовательного процесса в новой школе на улице Киселёва в Пскове обсудили на рабочем совещании губернатор региона Михаил Ведерников и владыка Псковский и Порховский Матфей, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Общая готовность объекта составляет 97%. В летний период необходимо благоустроить территорию, провести пусконаладочные работы инженерных систем, завершить отделочные работы.

Владыка Матфей отметил эффективность рабочей группы, которую создали для разработки образовательного и воспитательного модуля по изучению основ православной культуры. С учётом профиля и особой программы разработан курс повышения квалификации и переподготовки для педагогов и представителей духовенства.

Основу будущего педагогического коллектива составят учителя Псковской православной гимназии №28, 142 школьника продолжат обучение, ещё 383 будут приняты из числа проживающих в микрорайоне.

«Напомню, в новой школе особое внимание будет уделяться изучению дисциплин, направленных на формирование духовно-нравственных ориентиров развития личности», - сказал губернатор.

Образовательная программа будет включать предметы художественного профиля с элементами дизайна, в том числе графического. В рамках дополнительного образования будут открыты хоровое и театральное отделение.