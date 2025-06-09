Общество

Более четверти респондентов ПЛН летом отправят детей к бабушке в деревню

Свыше 27% респондентов Псковской Ленты Новостей отправят ребенка на летние каникулы на дачу или к бабушке. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором приняли участие 165 человек.

Наибольший процент набрали респонденты, у которых нет детей школьного возраста - 33,3%.

15,8% проголосовавших заявили, что их ребенок в летнее время будет работать. 11,5% просто оставят ребенка в городе. 7,3% респондентов считают, что школьник все лето просидит в телефоне. 3,6% опрошенных псковичей уже купили путевку в детский лагерь. 1,2% родителей отметили, что летом ребенок будет готовиться к ЕГЭ или ОГЭ.

Таким образом, среди читателей Псковской Ленты Новостей, у которых есть дети школьного возраста, лидирует традиционный вариант отдыха на больших каникулах - у бабушки в деревне на свежем воздухе или на даче. Многие, судя по всему, не озаботились досугом школьника на лето - эти дети проведут июнь, июль и август в городе. При этом о намерении обеспечить ребенка подработкой сообщили лишь 15% проголосовавших. Примечательно, что вариант с времяпрепровождением в детском оздоровительном лагере среди наших респондентов оказался непопулярным, путевку приобрели менее 4% участников опроса.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: 12 июня мы отмечаем государственный праздник. Знаете ли вы, как он называется?