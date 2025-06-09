Общество

Круглый стол по мерам поддержки военных пройдет в псковском центре «Мой бизнес»

Круглый стол на тему «Меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей» состоится на базе центра «Мой бизнес» в Пскове 11 июня в 12:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении общественной организации «Деловая Россия».

В программе планируется открытый диалог с представителями комитета по социальной защите Псковской области, ПОО Ветеранов СВО, ПАО «Банк ПСБ», областного центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому району

«Обсудим действующие меры поддержки, новые инициативы, возможности для трудоустройства и социальной адаптации. На круглом столе встретятся специалисты, которые выработают ряд мер, способных эффективно помочь нашим военным и членам их семей», - сообщили в отделении «Деловой России».

Адрес: улица Гоголя, дом №14.