Круглый стол по мерам поддержки военных пройдет в псковском центре «Мой бизнес»

Круглый стол на тему «Меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей» состоится на базе центра «Мой бизнес» в Пскове 11 июня в 12:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении общественной организации «Деловая Россия».
В программе планируется открытый диалог с представителями комитета по социальной защите Псковской области, ПОО Ветеранов СВО, ПАО «Банк ПСБ», областного центра занятости населения по городу Пскову и Псковскому району
Адрес: улица Гоголя, дом №14.