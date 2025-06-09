В Псковской области заявили о подавлении вещания СМИ РФ в приграничье

Власти Псковской области заявили о подавлении вещания российских СМИ в приграничных районах, которое ведется приграничными странами со стороны Евросоюза. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая на общем собрании Российского исторического общества.
Он отметил, что Псковская область граничит с двумя странами блока НАТО - Эстонией и Латвией. На регион приходится 20% сухопутной границы России с альянсом, пишет ТАСС.
Он добавил, что, согласно проведенным опросам, подавляющее большинство респондентов из Псковской области отождествляют себя именно с Россией. «Не думают о смене гражданства, искренне гордятся своей страной и своей культурой. Кроме этого, по уровню общероссийской гражданской идентичности Псковская область стабильно входит в топ регионов по стране», - уточнил глава региона.