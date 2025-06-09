Общество

В Псковской области заявили о подавлении вещания СМИ РФ в приграничье

Власти Псковской области заявили о подавлении вещания российских СМИ в приграничных районах, которое ведется приграничными странами со стороны Евросоюза. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая на общем собрании Российского исторического общества.

Он отметил, что Псковская область граничит с двумя странами блока НАТО - Эстонией и Латвией. На регион приходится 20% сухопутной границы России с альянсом, пишет ТАСС.

«В силу такой близости область стала местом жесткой идеологической войны. Западные структуры регулярно выдвигают территориальные претензии. Нередко слова подкрепляют делом, например, массовой выдачей второго гражданства или подавлением нашего вещания в приграничных районах [Псковской области]. Годами их НКО финансировали российскую оппозицию с иноагентами как открытой форме, путем раздачи грантов политическим деятелям, так и в скрытой. Тем не менее, несмотря на такое соседство, наш регион стал не оплотом западничества, а форпостом русской православной идентичности», - сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что, согласно проведенным опросам, подавляющее большинство респондентов из Псковской области отождествляют себя именно с Россией. «Не думают о смене гражданства, искренне гордятся своей страной и своей культурой. Кроме этого, по уровню общероссийской гражданской идентичности Псковская область стабильно входит в топ регионов по стране», - уточнил глава региона.