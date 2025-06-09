Общество

Весной псковичи смотрели популярные любовные драмы ― аналитики

Цифровая экосистема МТС совместно с онлайн-кинотеатром KION выяснили, что смотрели россияне этой весной. Псковичи выбирали к просмотру любовные драмы, популярные комедии и бессмертную классику в современном исполнении.

Фото: freepik

В топ-5 весеннего рейтинга просмотров у псковичей вошел фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях. Особую популярность приобрели картины в комедийном жанре («Кончится лето», «Море на двоих» и другие), а также любовная драма, куда вошли хиты KION Originals «Танго на осколках» и «Жизнь по вызову». По телевизору псковичи смотрели, в основном, новости ― в частности, на канале «Россия 24».

Одни из самых популярных у жительниц Псковщины жанров этой весной ― исторический и мелодрама. Их предпочитали дамы в возрасте от 45 до 54 лет. Мужчины чаще всего смотрели триллеры, эта категория фильмов популярна среди пользователей от 25 до 34 лет. Комедии же были актуальны как для мужчин, так и для женщин в равной степени ― в онлайн-кинотеатре их смотрели пользователи старше 25 лет.