Общество

Акция «Я люблю тебя, Россия!» состоится в Великих Луках 12 июня

Патриотическая акция «Я люблю тебя, Россия!» состоится в Великих Луках 12 июня в 11:00 в честь Дня России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Акция пройдет на набережной реки Ловать возле памятного знака «Великие Луки - 850».

«Эта акция – возможность проявить свою гражданскую позицию, выразить любовь к родной стране и почувствовать себя частью большого и дружного народа. Каждый участник сможет внести свой вклад в создание праздничной атмосферы и показать, как сильно мы любим нашу великую страну», - отметили в региональном отделении «Единой России».

Сбор участников акции в 10:45 для расстановки и надувания шаров.

В ходе проведения акции волонтеры выстроятся в «живой флаг» с воздушными шарами. После акции шары подарят великолучанам на набережной.

«Не упустите шанс разделить радость и гордость за Россию вместе со всеми россиянами! Пусть этот день станет символом нашей силы, дружбы и общей истории», - заключили в отделении партии.