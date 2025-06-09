Подходы к информационной работе обсуждают псковские профсоюзы в Уфе

Всероссийский семинар-совещание для специалистов по информационной работе членских организаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) проходит в Уфе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.
Фото: Псковский облсовпроф
Мероприятие собрало более 70 профсоюзных PR-специалистов и экспертов по информационной работе. От Псковского облсовпрофа принимает участие Елена Касаткина, заведующий отделом управления делами.
Открыли мероприятие:
В ходе программы семинара обсуждаются следующие значимые темы:
Семинар продлится до 12 июня.
«Информационная работа является одним из ключевых аспектов в профсоюзной деятельности, и участие в данном семинаре позволяет уникальную возможность расширить свои навыки в этой области. Уверен, что полученные знания и новые подходы помогут нам повысить эффективность информационной работы в Псковском облсовпрофе и профсоюзных организациях в целом!» — прокомментировал руководитель Псковского регионального профобъединения Игорь Иванов.