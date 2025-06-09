Общество

Подходы к информационной работе обсуждают псковские профсоюзы в Уфе

Всероссийский семинар-совещание для специалистов по информационной работе членских организаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) проходит в Уфе, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский облсовпроф

Мероприятие собрало более 70 профсоюзных PR-специалистов и экспертов по информационной работе. От Псковского облсовпрофа принимает участие Елена Касаткина, заведующий отделом управления делами.

Открыли мероприятие:

главный редактор центральной профсоюзной газеты «Солидарность», заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков;

исполняющий обязанности председателя Федерации профсоюзов Республики Башкортостан Тагир Гайткулов;

секретарь ФНПР по вопросам развития профсоюзного движения и руководитель департамента аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодёжной политике и развитию профсоюзного движения Александра Шубина.

В ходе программы семинара обсуждаются следующие значимые темы:

ключевые тренды в коммуникациях;

цифровая трансформация профсоюзной деятельности;

мотивация профсоюзного членства;

состояние и перспективы печатных профсоюзных СМИ.

Семинар продлится до 12 июня.

«Информационная работа является одним из ключевых аспектов в профсоюзной деятельности, и участие в данном семинаре позволяет уникальную возможность расширить свои навыки в этой области. Уверен, что полученные знания и новые подходы помогут нам повысить эффективность информационной работы в Псковском облсовпрофе и профсоюзных организациях в целом!» — прокомментировал руководитель Псковского регионального профобъединения Игорь Иванов.