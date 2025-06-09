Общество

В России наступил сокращенный рабочий день

Сегодня, 11 июня, сокращённый рабочий день. Это связано с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня.

При этом его сократят на час, так как он является предпраздничным. Согласно статье 95 Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

Ранее сообщалось, что в связи с предстоящим Днем России и переносом выходных дней пригородные поезда в Псковской области будут отправляться согласно выходным дням.