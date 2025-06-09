Общество

Почти 1,5 тонны сывороточного белка не пропустили через Псковскую область в Узбекистан

Две партии продукции животного происхождения возвратили отправителю из-за введенных ограничений на российско-латвийской границе в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Россельхознадзора.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе специалист управления Россельхознадзора провел ветеринарный контроль 1,3 тонны концентрата сывороточного белка и казеината натрия, используемых при производстве кормов и различных пищевых продуктов. Партии товара, произведённого в Германии, следовали из Польши в Республику Узбекистан.

В ходе контрольных мероприятий государственный инспектор ведомства установил нарушение Россельхознадзора в связи с приостановкой с 20 января сертификации всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Российскую Федерацию, в том числе транзит таких товаров по российской территории в третьи страны.

Транзит 1,3 тонн продукции животного происхождения по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили и оформили акт о возврате груза.