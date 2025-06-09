Общество

Лагерные сборы завершились у курсантов УФСИН

Лагерные сборы завершились у курсантов Псковского филиала университета Федеральной службы исполнения наказания России, сообщили Псковской Ленте Новостей в учебном заведении.

Фото: Пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В течение двух недель на загородной учебной базе Псковского филиала университета ФСИН России курсанты второго курса принимали участие в лагерных сборах, на которых закрепляли полученные знания и совершенствовали профессиональные умения и навыки, приобретенные при обучении в образовательной организации по тактико-специальной, физической и огневой подготовке.

«Ежегодно лагерные сборы проходят в полевых условиях и помогают выявить, насколько усвоены теоретические уроки, которые в будущем придется применять на практике. Считаем это необходимым условием для развития и становления будущего сотрудника уголовно-исполнительной системы. Занятия проводятся в тесном взаимодействии с УФСИН России по Псковской области, сотрудники спецназа которого оказывают нам неоценимую практическую помощь, в том числе, выступая экспертами в ходе проводимых мероприятий», – отметил заместитель начальника Псковского филиала университета ФСИН России по учебной и научной работе Роман Иваняков.

По итогам двухнедельных лагерных сборов все курсанты справились с поставленными перед ними задачами.